Victoria Luengo recuerda el surrealista hallazgo de una columna vertebral en su casa: "¿Y si me culpan a mí?"

"Me puse a llorar de risa", recuerda la actriz, al contar cómo durante el rodaje de 'La Reina Roja', unos técnicos acudieron a su casa para retirar una nevera averiada y encontraron una bolsa de basura que escondía una columna vertebral.

Entre rodaje y rodaje, Victoria Luengo también ha acumulado alguna que otra historia difícil de creer. La actriz, que encadena proyectos como la segunda temporada de 'La Reina Roja', 'Sants', una función teatral de Lucía Carballal junto a María Salas y 'El ser querido', ha sorprendido a Marc Giró en 'Cara al Show' con una surrealista anécdota que le ocurrió en su propia casa. "Esto es una historia muy rara", ha advertido la actriz antes de comenzar su relato.

Por aquel entonces se encontraba rodando la segunda temporada de 'La Reina Roja' y compartía piso. Un día, su compañero le comunicó que tenían "un problema muy grande". Unos técnicos habían acudido a la vivienda porque la nevera se había estropeado y, al retirar el electrodoméstico antiguo, hicieron un descubrimiento completamente inesperado: "Han encontrado una columna vertebral detrás de la nevera".

Según ha explicado la actriz, había "un hueco en la pared" y dentro encontraron una bolsa de basura que, a su vez, contenía otra bolsa donde estaba escondida la columna vertebral. "Me puse a llorar de risa, porque cuando me pongo nerviosa lloro de risa", ha contado la actriz.

Y es que el momento no podía ser más inoportuno: la actriz acababa de llegar a casa "llena de sangre falsa" después de haber rodado una escena de una paliza para la serie. Mientras su equipo de rodaje intentaba asimilar lo que le estaba ocurriendo, Luengo tuvo que enfrentarse a una pregunta mucho más seria: ¿qué hacer con aquella columna?.

Primero llamó a su madre. "Me dijo que la tirara a la basura", ha relatado. Pero la actriz tenía claro que aquello no era una opción. "¿Y si me culpan a mí?", recuerda que se preguntó, completamente desconcertada.

Finalmente, decidió llamar a la Policía y cuando los agentes llegaron a su casa, le confirmaron que "creían que era humana y llamaron a una forense". "Estuve mucho rato esperando en casa, que ya llegó un momento que les dije que me iba a poner un vino", recuerda entre risas.

Puedes conocer el desenlace de esta surrealista historia en el vídeo sobre estas líneas.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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