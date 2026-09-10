Victoria Luengo revela cómo se obsesionó con Javier Bardem para preparar 'El ser querido': "Me hace quedar como una loca"

Para interpretar a una hija marcada por la ausencia de su padre, interpretado por Javier Bardem, la actriz decidió tenerlo presente constantemente y se puso una fotografía del actor con el Oscar como fondo de pantalla.

Para Victoria Luengo, interpretar a Emilia en 'El ser querido' no consistía únicamente en aprenderse un guion. La actriz necesitaba comprender qué había detrás de una hija marcada por la ausencia de su padre y decidió llevar esa relación incluso a su propia rutina durante la preparación del personaje. "Me hace quedar como una persona completamente loca", ha reconocido entre risas en 'Cara al Show'.

"Pensé que Emilia tenía que tener muy grabado en la cabeza el día que su padre, que no la llama ni la quiere ver, de pronto sale en los Oscar y le ve por todos los lados", ha explicado Luengo. Para ella, aquella imagen tenía que haber quedado grabada a fuego en la memoria de Emilia, por lo que decidió incorporar esa idea a su propia preparación. "Me lo puse en el fondo de pantalla y me imprimí una foto de él sonriendo y me la pegué en la pared delante de mi cama", ha revelado.

"Yo le miraba y le decía cosas", ha confesado. Entre ellas, toda la rabia que acumulaba su personaje: "Pensé que este personaje tenía mucho de lo que ella no decía: una herida de padre ausente, mucha rabia, tristeza, odio, fascinación...".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido