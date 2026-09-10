Gonzo elige a los reyes de España frente a Ayuso jugando a 'Salva a dos': "Prefiero los de verdad a los que aspiran a palacios"

Gonzo se enfrenta en 'Cara al Show' a un juego en el que tiene que elegir qué personajes entrevistaría y cuáles descartaría para 'Salvados', una dinámica que le ha llevado a recordar su entrevista con Isabel Díaz Ayuso.

Marc Giró propone a Gonzo el juego 'Salva a dos' en el que debe escoger entre diferentes parejas de personajes públicos para decidir a quién entrevistaría en 'Salvados'. La primera elección enfrenta a Pedro Sánchez y Begoña Gómez con los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

"Me quedo los reyes, especialmente con Letizia", asegura el periodista, al considerar que sería una entrevista "mucho más exclusiva". En la siguiente ronda, Felipe y Letizia se enfrenta a Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, al que Gonzo presenta entre risas como "su compañero de piso". "Sigo con los reyes de España, prefiero los de verdad a los que aspiran a palacios", sentencia entre risas.

Una elección que lleva al periodista a recordar la entrevista que realizó a Ayuso y las dificultades que tuvo para desarrollarla como le habría gustado. "No es fácil de entrevistar", explica Gonzo, que asegura que hubo "mucha norma para poder hacer una entrevista a la altura de lo que se espera de esa persona".

Según relata, únicamente dispuso de 40 minutos "en bruto", desde que "se sentó hasta que se levantó". "Ahí aprendí que es mejor dejarlo", reconoce. Para Gonzo, poner límites puede ser comprensible siempre que se trate de "un tiempo razonable", pero las condiciones de aquella entrevista hicieron que se quedara con preguntas sin poder plantear.

En la última ronda del juego, Gonzo vuelve a cambiar de elección y se decanta por José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa. "Ahora Zapatero tiene mucho que explicar", afirma.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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