Cuando Victoria Luengo se rompió una prótesis dental para preparar 'Sants': "Como parir al personaje, pero por la boca"

"A cada personaje me acerco de una manera distinta", explica la actriz en 'Cara al Show', donde ha desvelado algunas de las decisiones más sorprendentes que ha tomado para dar vida a sus protagonistas.

Victoria Luengo no tiene una fórmula única para construir sus personajes. La actriz reconoce que cada historia le despierta "una intuición" diferente y que, dependiendo de lo que le sugiera el guion, busca su propia manera de acercarse al personaje.

La actriz de Palma desvela lo que envolvió su preparación para 'Sants', la película dirigida por el cineasta donostiarra Mikel Gurrea, que participa en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Para interpretar a su personaje, una mujer que vive en una situación precaria, que "vagabundea, roba y sobrevive con poco dinero", la actriz tuvo una idea muy concreta desde la primera lectura del guion. "Pensé que había algo donde le iba a quedar bien tener un diente roto", ha explicado.

Victoria Luengo se había roto un diente cuando tenía diez años y, años después, volvió a romperse en el teatro Lliure, en mitad de una función. "Un día le dije a Mikel: '¿Quieres que vaya a un dentista, a que me quite la prótesis y hago la película con el diente roto?'", ha relatado ante Marc Giró, una propuesta que sorprendió incluso al propio director. "'¿En serio te atreves a hacer esto?'", recuerda la actriz entre risas.

Victoria Luengo, sin embargo, iba completamente en serio. Durante un tiempo estuvo buscando un dentista dispuesto a retirarle la parte de la prótesis que llevaba colocada para poder rodar con ese aspecto.

Finalmente encontró uno. "Fui con Mikel a la consulta, le cogí la mano y me senté delante del dentista con la boca abierta, con la sierrilla. Le dije a Mikel: 'Es como si hubiera parido al personaje, pero por la boca'", recuerda.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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