La reacción de Marc Giró al conocer cómo Gonzo tiene guardado su contacto en el móvil: "Marido inmobiliaria Barcelona"

Arturo Valls como "piso Fallas Valencia" o Alejandro Sanz como "Alejandro de Jesús", Gonzo utiliza una curiosa estrategia para guardar los contactos de algunos rostros conocidos y evitar problemas si algún día pierde el teléfono.

Después de tantas temporadas entrevistando a todo tipo de personajes en 'Salvados', Gonzo tiene una agenda de contactos envidiable. Sin embargo, el periodista ha sorprendido a Marc Giró al desvelar la peculiar táctica que utiliza para "proteger a las personas que tiene en su agenda" por si algún día le roban el teléfono.

La idea surgió después de escuchar en una entrevista a Paula Vázquez cómo alguien había conseguido su número tras una filtración y comenzó a "hacerle la vida imposible" hasta que tuvo que cambiar de teléfono. "Ese día pensé que si alguien me robaba el teléfono, a mucha gente que les tengo aprecio les jodo la vida", explica Gonzo.

Desde entonces, el periodista evita guardar los nombres reales de algunas personas conocidas y utiliza motes o referencias que le permiten identificar quién es cada contacto sin revelar directamente su identidad. El propio Marc Giró aparece en su agenda como "marido inmobiliaria Barcelona", una denominación que el periodista explica durante el vídeo sobre estas líneas entre risas.

Pero no es el único. Arturo Valls figura como "piso Fallas Valencia", mientras que Borja Iglesias aparece como "el Wyoming del Celta Media" o incluso Alejandro Sanz tiene un nombre de lo más peculiar: "Alejandro de Jesús".

Conoce el por qué de estos nuevos motes en el vídeo sobre estas líneas.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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