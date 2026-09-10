Pasión por el buen café
Gonzo, sobre su obsesión por el buen café: "Soy un cateto y nací en cuna pobre, pero a prepararlos no me gana ni Dios"
Gonzo reconoce en 'Cara al Show' su nueva obsesión por preparar el café perfecto. Una afición que le hace sentirse "rico", aunque no precisamente por el dinero.
"'Que el café lo haga Gonzo, porque si no nos va a tocar los cojones'", lee Marc Giró en el plató ante Gonzo, un mensaje especial que le envía su mujer. Y es que el periodista reconoce que se ha tomado muy en serio su nueva pasión por el café.
"En un momento de mi vida dejé de tomar café malo y empecé a informarme de cuáles son los buenos", explica Gonzo, que comenzó a comprar cafés de mayor calidad y a investigar cómo prepararlos correctamente. "Soy un cateto y nací en cuna pobre, pero a hacer cafés no me gana ni Dios", bromea. Una afición que, asegura, le permite sentirse "rico, pero no de pasta, de cuna".
Puedes ver el ritual que hace Gonzo para disfrutar de "su momento" en el vídeo sobre estas líneas.
*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido