María Patiño se sincera sobre su bulimia: "He logrado convivir con la comida sin provocarme el vómito, pero hay alimentos que me alteran"

"Yo tuve bulimia hace muchos años. Es un trastorno de la alimentación bastante jorobado y sufrí muchísimo", cuenta María Patiño, nueva colaboradora de Cara al Show, en el programa de laSexta.

Es "la reina de la crónica social, del entretenimiento y de los momentos virales más memorables" y llega a Cara al Show para quedarse. Ella es María Patiño y está dispuesta a regalar a la audiencia de laSexta momentos tan icónicos (o más) como los que ya atesora en su exitosa carrera televisiva.

Patiño, que lleva casi un año alejada de los focos, echaba de menos la televisión y no puede evitar las lágrimas al entrar al plató (después de marcarse un baile a lo 'Beyonsebe'). La periodista está dispuesta a darlo todo con Marc Giró y se sincera como nunca sobre una de las etapas más complicadas de su vida.

"Yo tuve bulimia hace muchos años. Es un trastorno de la alimentación bastante jorobado y sufrí muchísimo", cuenta en Cara al Show. Hace 27 años se presentó voluntaria a la facultad de Psicología de Sevilla, que tenía una unidad experimental. Con la ayuda de Carmen del Río, al igual que otros chicos y chicas que estaban allí, consiguió superarlo.

"He logrado convivir con la comida sin provocarme el vómito, pero hay alimentos que me alteran", reconoce. Lo que sí tolera y come con entusiasmos son el pollo y los huevos cocidos, y a estos últimos casi que les dedica una sección propia.

María cuenta a Giró que compra los huevos ya cocidos en el supermercado y Marc se queda de piedra porque no sabía que había huevos ya cocidos en el super. Por si fuera poco, discuten sobre cuánto tiempo hace falta para cocer un huevo. Ella defiende que siete minutos y Marc sostiene que 20.

¿Y qué mejor manera de terminar esta discusión que cantando 'Con las manos en la masa'?

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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