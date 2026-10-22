Marc Giró, a Fito Paez: "Menos mal que algunos heteros tocáis música con la que sí estáis salvados"

El gran Fito Paez, leyenda viva del rock argentino, visita el plató de Cara al Show y aplaude a la banda del programa por su gran performance. "Pues son todos heteros, yo flipo", comenta entre risas Marc Giró.

El plató de Cara al Show recibe a Fito Paez, leyenda viva del rock argentino, con un despliegue musical a la altura del invitado. La Giró's Boy Band pone la banda sonora al momento de su entrada y Paez no puede hacer otra cosa que alabar la maestría de los músicos. "Qué bandurria, son buenísimos".

"Pues son todos hetero, yo flipo", responde Marc Giró. "¿Cómo sabes que son hetero?", quiere saber Fito. "Menos mal que algunos heteros tocáis música con la que sí estáis salvados", responde Marc, que sabe que son hetero porque "cuando no tocan música se les nota muchísimo".

El músico tiene una teoría: "Cuando se apaga la luz y se cierran las puertas, de nadie se sabe lo que es exactamente". "Me das esperanzas. A lo mejor, se apaga la luz y soy hetero. Como me ha salido tan bien lo de ser mariquita, que me da dinero, a lo mejor soy hetero estoy haciendo un papelón, porque he encontrado un hueco de mercado", bromea Giró.

Marc recuerda que Fito Paez es ganador de 1 Grammy y 13 Latin Grammy. También está nominado a mejor canción de rock y mejor disco de rock ahora. También puede presumir de tener el disco más vendido de la historia de rock argentino. "3,5 millones de discos vendidos en todo el mundo. 30 álbumes de estudio publicados. 47 años de carrera musical", añade.

"Bastante bien estás para todo lo que tú eres", resume el presentador. "La cantidad de veces que me he sobrevivido, Marc", admite él.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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