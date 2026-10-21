Óscar Puente reconoce que concilia "de pena": "Aunque estés en casa, tu cabeza está casi siempre en el trabajo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible admite en Cara al Show que atraviesa "un momento complicado" para compaginar su vida familiar y profesional: "Hago muchísimo menos de lo que puedo o debo".

Óscar Puente se ha sincerado con Marc Giró sobre las dificultades para conciliar su trabajo como ministro con la crianza de su bebé, de 16 meses. Preguntado por cómo consigue compaginar ambas facetas, el político no duda en reconocer que no lo lleva nada bien.

"Malísimamente, concilio de pena", admite Puente, que explica que el problema no es únicamente "una cuestión de tiempo", sino también la dificultad para desconectar de sus responsabilidades profesionales. "Aunque estés en casa, tu cabeza está casi siempre en el trabajo", señala.

El ministro asegura que intenta hacer lo que puede, aunque reconoce que no siempre llega a todo lo que le gustaría. "Hago muchísimo menos de lo que puedo o de lo que debo. Estoy en un momento complicado desde el punto de vista de la conciliación", confiesa.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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