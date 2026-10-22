La entrevista completa de Marc Giró a María Patiño, nuevo fichaje bomba de Cara al Show: de 'Beyonsebe' a la emoción por volver a la tele

Marc Giró recibe en el plató de Cara al Show por primera vez (y no por última) a la gran María Patiño, que se incorpora al equipo de colaboradores del programa de laSexta. 'La Patiño' lo da todo con la Giró's Boy Band y se sincera como nunca y como la gran diva que es.

María Patiño llega a Cara al Show dispuesta a darlo todo. Y cuando decimos todo, hablamos de bailar al ritmo de Beyoncé con ventilador incluido, sincerarse sobre sus momentos más difíciles, poner a Marc Giró a hacer yoga y hasta defender que su perra también tiene que arrimar el hombro en casa. ¡Un fichaje bomba en toda regla!

La Giró's Boy Band recibe a la nueva colaboradora al ritmo de 'Crazy in Love', de Beyoncé, o 'Beyonsebe', como la ha bautizado ella. Patiño se viene arriba con su coreografía, aunque reconoce que el resultado no es exactamente el esperado: "Había ensayado, pero me ha salido regular". La humildad de las más grandes.

La periodista también desvela que de pequeña quería ser vedette y que su vocación de diva viene de lejos: en su comunión llegó a pincharse y firmar con sangre para jurar que algún día lo sería. Durante la charla, incluso revela por accidente su dirección personal de correo electrónico.

Y es que detrás de las risas también hay mucha emoción. María no pisaba un plató desde el 30 de enero y confiesa lo especial que es para ella regresar a la televisión: "Es brutal estar aquí". Y más, con Marc Giró.

De la travesía en el desierto a cumplir un sueño

Patiño se pone nostálgica y recuerda la etapa de sequía televisiva que ha atravesado, una experiencia que también relató en su entrevista con Martin Bianchi en El País. "De repente, no sonaba el teléfono", explica sobre un parón forzoso que le ha hecho pasarlo muy mal, hasta el punto de que no podía ni encender la televisión.

Su plan B era montar un negocio, aunque no tenía muy claro cuál. "Estaba viendo que funciona muy bien lo de las uñas, pero no sé hacer uñas", confiesa entre risas. Finalmente, ha llegado una oportunidad que, según cuenta, ya había soñado. Porque María asegura que tiene sueños premonitorios, como le ocurrió antes de su primera aparición televisiva con Ana Rosa Quintana.

Ahora, tiene claro que había que volver. "Hay un momento en el que te tienes que levantar y decir: 'Quiero continuar'", dice levantándose e invitando a Marc a unirse a su ritual. También reconoce que lleva toda la semana nerviosa y que, en el fondo, tener miedo es bueno.

La periodista habla además de su faceta más personal y de lo exigente que ha sido consigo misma: "Me he sentido siempre culpable". El deporte le ha ayudado mucho durante el parón y ahora intenta tomarse las cosas con más calma. Tanto, que le enseña a Marc algunos ejercicios. El presentador se anima con 'el perro boca abajo' (con ese nombre, ¿cómo no le va a gustar?) y María acaba rompiendo uno de sus zapatos, que tenía desde hacía 12 años. "Pues ya era hora de que se rompiera", sentencia el presentador.

María Patiño se sincera: de la bulimia a los retoques estéticos

La entrevista también deja espacio para asuntos delicados. Patiño habla abiertamente de la bulimia que sufrió hace años y de cómo logró superar aquella etapa con ayuda profesional en una unidad experimental de la Facultad de Psicología de Sevilla.

"He logrado convivir con la comida sin provocarme el vómito, pero hay alimentos que me alteran", explica. Una confesión sincera que da paso a un debate gastronómico con Giró sobre los huevos cocidos. Ella defiende que bastan siete minutos; él apuesta por veinte. La discusión termina con Marc cantando 'Con las manos en la masa'.

También aborda con naturalidad sus operaciones estéticas y cuenta el consejo que le dio Silvia Tortosa: "Me recomendó que me hiciera el primer lifting a los 30, porque a los 60, se nota". Su último retoque ha sido una elevación de cejas y Marc no desaprovecha la oportunidad de bromear con la política y preguntarle si era "un apoyo a Zapatero". Patiño, además, reconoce que, ya que estaba dormida, se puso algo de glúteo, aunque asegura que ya está casi todo reabsorbido.

Su perra Beige, influencer y sostén de la economía familiar

Uno de los momentos más divertidos llega al hablar de Beige, su perra, que no solo tiene personalidad: también trabaja como influencer y está contratada en la agencia de Dulceida.

Patiño explica que le cuesta hablarle con órdenes cortas y que, cuando llega a casa, le reprocha que no respete su espacio personal. La historia provoca un ataque de risa en Marc, que casi se queda sin aire al descubrir que la mascota ya ha protagonizado tres anuncios seguidos en apenas una hora.

"Si ella puede aportar a la economía familiar...", justifica María, que apunta a que ni el pienso ni las vacunas se pagan solos.

Tras esta serie de reflexiones, la entrevista (de trabajo) llega a su fin. "Estás contratada", le dice el presentador con alegría. Y ella, vuelve a emocionarse.

Entre confesiones, carcajadas, ejercicios imposibles y una alfombra roja final, María Patiño demuestra que vuelve a la televisión con ganas de sobra.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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