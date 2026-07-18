El contextoSeis meses después del accidente ferroviario de Adamuz, las víctimas denuncian el bloqueo de la investigación, la falta de responsabilidades políticas y el temor a un largo proceso judicial sin respuestas.

Seis meses después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos, las víctimas denuncian sentirse "desamparadas" y critican la "parálisis" de la investigación. Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, señala que no hay avances significativos y subraya la importancia de esclarecer el caso para la salud mental de los afectados. Denuncian la falta de responsabilidades políticas y temen que el proceso judicial se prolongue. Critican la inseguridad del servicio ferroviario en España y piden su paralización cautelar. Renfe ha consignado fondos para indemnizaciones, pero el reparto es visto como "incongruente". Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para más información.

Seis meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, las víctimas denuncian encontrarse en una situación de "desamparo" y lamentan la "parálisis" en la investigación.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha asegurado a EFE que no se han producido avances significativos y ha advertido de que, para preservar la salud, "sobre todo mental, de las víctimas que siguen vivas y de los familiares de los fallecidos", es imprescindible que "esto se esclarezca lo antes posible".

Los afectados denuncian que la situación sigue siendo "prácticamente igual" que el día después del siniestro a nivel burocrático. A ello se suma, según Samper, el malestar por la ausencia total de responsabilidades políticas y técnicas.

La asociación también teme que el procedimiento judicial se prolongue durante años. Samper explica que mantienen contacto con otras asociaciones de víctimas de grandes catástrofes cuyos procesos llevan más de una década sin resolverse. "Esto nos asusta muchísimo", advierte.

Asimismo, critica que la tragedia "no haya servido para nada" y sostiene que en España se sigue prestando un servicio ferroviario "inseguro". En este sentido, recuerda el escrito remitido recientemente por la asociación al Consejo de Ministros y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que solicitan la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que se garanticen las condiciones básicas de seguridad.

"La única respuesta a ese documento han sido declaraciones de representantes del Gobierno en los medios de comunicación defendiendo el servicio y su prestación", afirma. "Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario", añade.

En cuanto a las indemnizaciones, Samper informa de que Renfe ya ha consignado una cantidad económica en el Juzgado de Montoro para hacer frente a las compensaciones que, en su caso, deberá abonar. Sin embargo, asegura que desconocen "qué criterios se han seguido, si es que se ha seguido alguno", para repartir esos fondos, un reparto que considera "a todas luces, incongruente".

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