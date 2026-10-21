Óscar Puente se muestra "optimista" ante las elecciones: "Ser pesimista es sufrir siempre de una manera innecesaria"

A 40 días de las elecciones, Marc Giró pregunta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible cómo se enteró del adelanto electoral y si Pedro Sánchez le pidió opinión.

"Me pidieron opinión el jueves anterior, yo di la opinión, que era que sí, y días después se produjo el anuncio", explica Óscar Puente en Cara al Show al recordar cómo vivió la decisión del adelanto electoral.

Durante la entrevista, Marc Giró también le pregunta por las perspectivas electorales del PSOE frente a los sondeos que apuntan a una victoria de la coalición de PP y Vox. "A pesar de lo que dicen los sondeos, tú eres optimista y dices que ganará el PSOE junto con las fuerzas de izquierdas, espero", plantea el presentador, que reflexiona entre risas: "Al PSOE os va mejor cuando sois un poquito más de izquierdas".

Puente recoge el guante y reivindica el perfil progresista de su partido: "Hay gente muy de izquierdas en el PSOE, a mí me tienes delante". "Y el presidente del Gobierno también, cada vez más, va aprendiendo", añade.

"Siempre soy optimista", afirma. "Ser pesimista es sufrir siempre de una manera innecesaria. Si sale mal, ya has sufrido antes porque te has puesto en lo peor; si sale bien y te has puesto en lo peor, has sufrido una vez innecesariamente".

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