El ataque de risa de Marc Giró al escuchar a María Patiño hablar de su perra influencer: "Si ella puede aportar a la economía familiar..."

Aunque los entrenadores le han recomendado que utilice palabras cortas para marcar pautas a su perra Beige, María Patiño, nueva colaboradora de Cara al Show, confiesa en el programa de laSexta que no puede evitar conversar con ella e incluso regañarle.

María Patiño es el nuevo fichaje estrella de Cara al Show. La nueva colaboradora del programa de laSexta, reina de la crónica social, los memes y los momentos virales en España, aterriza en el plató de la mano de Marc Giró para hablar de su "travesía en el desierto" tras llevar casi un año alejada de las cámaras.

Ahora, no puede evitar emocionarse y bailar a lo 'Beyonsebe' para celebrar que los focos vuelven a alumbrarla. Pero ella no es la única que acapara miradas. Su perra, Beige, sigue los pasos de su madre humana.

Los adiestradores le han dicho que es importante que le marque pautas con palabras cortas, pero María no puede evitar hablar con ella como si fuera una persona. "Cuando llego a casa y me pone la pata encima le digo que no se puede ser egoísta, que acabo de llegar de trabajar", asegura.

"Como tú llevas todo el día sentada en casa... Me fastidia que no tengas la capacidad de darme mi espacio. Así de claro te lo digo. Igual que yo tengo que ser considerada con ella, no entiendo por qué ella no puede pensar lo mismo", comenta. A Marc le da un ataque de risa. A María le duelen las cejas (recién operadas) de reírse.

Su perra está ahora contratada en la agencia de Dulceida. "Es influencer", aclara ella. "Si ella puede aportar a la economía familiar...", se justifica. A Marc le vuelve a faltar el aire. "No es un cachorro, ya tiene una edad", insiste Patiño. De hecho, hizo tres spots seguidos en apenas una hora. "Ayudas en casa, el pienso cuesta un dinero y las vacunas cuestan un dinero, pues hay que ayudar", afirma.

Después de estas reflexiones, Marc lo tiene claro. "María, estás contratada".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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