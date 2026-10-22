María Patiño, sobre sus operaciones estéticas: "Silvia Tortosa me recomendó que empezara a los 30 y no a los 60"

"Silvia Tortosa me recomendó que el primer lifting no lo hiciera a los 60, que se notaba, que empezara a los 30", reconoce María Patiño, la nueva colaboradora de Cara al Show, en el programa de laSexta.

Es "la reina de la crónica social, del entretenimiento y de los momentos virales más memorables" y también de las cremas. María Patiño se estrena como nueva colaboradora de Cara al Show y Marc Giró le regala lo único que no tiene: una crema para las nalgas.

Tras un cómico momento en el que Patiño lee la marca del cosmético creyendo que es algo escrito en catalán, Marc se pone las gafas del cerca (la edad no perdona) para descifrar el mensaje y termina haciendo, sin pretenderlo, un homenaje a María Teresa Campos.

El aspecto físico es muy importante para la periodista, que admite con naturalidad que se hace retoques estéticos. Además, admite que le revienta la gente que dice que su piel tersa viene de la genética.

Su maestra en estos temas fue Silvia Tortosa. "Me recomendó que el primer lifting no lo hiciera a los 60, que se notaba, que empezara a los 30", le dijo y ella siguió sus enseñanzas al pie de la letra.

Lo último que se ha operado son las cejas. Se las ha subido. "¿Como un apoyo a Zapatero?", bromea Marc haciendo el símbolo de la ceja con la mano. "No", niega ella, para después preguntarle si le ve las cejas de siempre. Ya de paso, como estaba dormida, pidió que le hicieran algo más: "Me puse un poco de culete, pero ya está casi todo reabsorbido".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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