María Patiño pone a Marc Giró a hacer ejercicio: "El perro boca abajo me va a gustar"

El ejercicio físico ha ayudado a María Patiño a sobrellevar esta temporada alejada de los platós de televisión. De hecho, tiene una postura mágica que lo soluciona todo y que ahora muestra a Marc Giró en Cara al Show.

María Patiño vuelve a la televisión y lo hace por la puerta grande con Marc Giró. La nueva colaboradora se sincera como nunca en el programa de laSexta que la ha vuelto a poner en el foco mediático tras casi un año alejada de los platós de televisión.

Durante este tiempo, el deporte le ha ayudado a seguir adelante, pero también ha aprendido a dejar de ser tan exigente consigo misma. "Me he sentido siempre culpable", admite, y lo ha hecho en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, ahora sabe que si un día no va a entrenar no pasa nada. "Me doy cuenta de que la vida continúa".

Ahora, con la llegada de la menopausia, ya no hace tanto ejercicio anaeróbico y se dedica más a la musculación. En esta etapa, ha descubierto un ejercicio mágico que muestra a Marc Giró.

Lo primero es soltar tensiones... y Marc no puede parar. "Es que tengo mucho que soltar yo", bromea. Después viene 'el perro boca abajo'. "El perro boca abajo me va a gustar", pronostica el presentador.

Haciendo esta postura, la colaboradora se rompe uno de los taconazos que lleva. Los tiene desde hace 12 años. "Pues ya era hora de que se rompiera", comenta Marc, que se había preocupado en un principio e incluso le había ofrecido a su zapatero.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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