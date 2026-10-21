Óscar Puente, sobre las incidencias ferroviarias: "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se pronuncia sobre la investigación del accidente de Adamuz y pide paciencia a los usuarios del transporte público ante las obras, la antigüedad de los trenes y los problemas en la red ferroviaria.

Óscar Puente ha abordado en Cara al Show la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que continúa abierta. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible recuerda que "el caso está judicializado" y que depende de un organismo independiente, "que es la agencia de investigación de accidentes, que está al margen del Ministerio", explica.

Puente insiste en que, como ya había señalado anteriormente, esclarecer lo ocurrido "llevará tiempo". "Por una cuestión de precedentes y por lo que sabemos de accidentes similares en nuestro entorno, en la Unión Europea, tardan mucho en esclarecerse. Es un accidente tremendamente complejo", sostiene.

Durante la entrevista, Marc Giró también le plantea qué les diría a las personas que utilizan el transporte público a diario y están "desesperadas" por los problemas que sufren. "Estamos inmersos en un proceso de cambio en el que hay mucha obra. Aquí en Cataluña es un caso muy claro: Rodalies es una red muy antigua, se está haciendo mucha obra y la obra genera muchísimos problemas", señala. A esta situación se suma la antigüedad de parte del material ferroviario. "El otro día se quemó un tren Madrid-Barcelona que tenía 34 años", recuerda.

El ministro asegura que "estos convoyes se están sustituyendo" y que la llegada de nuevos trenes, junto con la finalización de las obras, será clave para mejorar el servicio. "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco".

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