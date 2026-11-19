Pepe Colubi se somete al test rápido de Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde confiesa estar "temblando" por las elecciones del 29N y desvela que le "gustaría mucho" pasar la Navidad con sus padres, "pero hace mucho frío en el cementerio".

Pepe Colubi regresa al plató de Cara al Show, donde charla con Marc Giró sobre las elecciones del 29N. El colaborador asegura estar "temblando". Además, Pepe analiza otros temas en el test que le realiza Marc Giró, como, por ejemplo, "el teatro": "Yo creo que el público del teatro se está muriendo, solo hace falta ver cómo tosen". "Pienso en los neumólogos que van al teatro y están todo el rato diagnosticando toses", destaca Colubi.

Por otro lado, sobre si propone alguna mejora en las grandes ciudades, Colubi propone "que el Ayuntamiento ponga un coche detrás de las ambulancias para dar datos de lo que está pasando". El presentador también le pregunta si tiene miedo a ir al dentista: "No me da tanto miedo el dentista como la sala de espera del dentista, que tiene revistas del corazón atrasadas".

"Me gustaría citar al dentista a mi casa", confiesa el colaborador, que destaca que le citaría "a la vez que al terapeuta, el podólogo y el peluquero": "Todos citados ahí en una habitación y yo en otra habitación jugando a la Play, vengándome de todas esas horas de espera".

Por último, Pepe habla de la Navidad, una tradición que asegura que es "la más previsible y estricta de todas las que nos hemos impuesto": "Cada uno de los días de las tres semanas sabes lo que vas a estar haciendo, en qué circunstancias y con quién". "La última gran revolución de la Navidad fue cuando salió el turrón de limón", asegura el colaborador, que, preguntado por Marc Giró sobre con quién le gustaría pasar la Navidad, contesta: "Me gustaría pasarla con mis padres, pero hace mucho frío en el cementerio".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

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