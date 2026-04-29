Pepe Colubi deja sin palabras a Marc Giró con su reflexión sobre el amor: "Se llama 'fractura de pene'"

Pepe Colubi reflexiona sobre el amor: "Me recuerda a la famosa canción de Rocío Jurado de 'Se me rompió el amor de tanto usarlo', aunque Manuel Alejandro el primer título que manejaba era fractura de pene'".

Marc Giró destaca que para "a indagar en la mente de un hombre heterosexual" ha llamado a su amigo Pepe Colubi, quien aparece en el plató de Cara al Show. "Estamos indagando en la mente de un hombre hetero y te hemos encontrado a ti porque cada cual tiene el hetero que se merece", confiesa el presentador de Cara al Show al humorista y escritor.

Por otro lado, Marc Giró pregunta "en qué consiste el romance perfecto". "Se suele decir hasta que la muerte nos separe", destaca el escritor, que reflexiona sobre que "el amor eterno es el que dura toda la vida, pero toda la vida del que se muere primero de la pareja, al otro le queda una prórroga muy interesante". "Me recuerda a la famosa canción de Rocío Jurado de 'Se me rompió el amor de tanto usarlo', de la que Manuel Alejandro, el primer título que manejaba, era 'fractura de pene'", explica el humorista.

Además, el presentador le pregunta si "existe la envidia sana". "Hemos convenido que si existe la vida insana o insalubre, también existe la sana", explica el escritor, al que se le "ocurre una distinción": "Con la envidia sana deseas ser otra persona que vive mejor que tú, pero la insana es cuando deseas que esa persona sea tan desgraciado como tú". Es decir, "no ansias su felicidad sino su desgracia, por eso nos gustan tanto las historias de auge y caída, porque somos lo peor", afirma Pepe Colubi.

Por último, Marc Giró pregunta a Pepe si "cambiaría algo en la Medicina" y el colaborador lo tiene claro: "Si dependiera de mí, que toda la gente que lleva bata blanca en temas relacionados en salud, como celadores, médicos... que no llevaran nada debajo de la bata". "Que sepa que lo que me separa de esa persona es una bata de algodón", explica Colubi, que destaca que se debe a tener algo de "cercanía".. "Quiero que mi urólogo diga "nos quitamos los pantalones juntos", bromea Pepe, que explica que eso es lo que pide, "empatía".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró