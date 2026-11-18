"He visto a algún hombre que luego me ha venido y me ha dicho: 'Voy a hablar con mis hijas porque me parece que me parece un poco a este'"

Eduard Fernández protagoniza 'El mal padre', una película dirigida por Roberto Bueso que ofrece una reflexión sobre la paternidad moderna. Fernández interpreta a un padre que ha abandonado a sus hijos y que, incluso cuando estaba presente, no les prestaba atención. Su personaje, descrito como carismático y extravagante, es un hombre que no quería tener hijos y que ocasionalmente recurre a las drogas. La película aborda cómo ha cambiado la figura masculina en la crianza, con el personaje del hijo menor buscando un referente para ser un mejor padre. Fernández destaca que la obra invita a la reflexión y permite que el público se identifique con situaciones familiares comunes.

¿Por qué debería Wyoming llevar a sus hijos a ver 'El mal padre'? Porque van a salir pensando que tienen al mejor padre del mundo. Eduard Fernández, quien interpreta al padre en el filme dirigido por Roberto Bueso, ha acudido a El Intermedio para dar algunos detalles de lo que llegará a la gran pantalla este viernes.

Describe que su personaje "es un hombre que no sólo les ha abandonado (a sus hijos), sino que cuando ha estado con ellos no les ha hecho ni puñetero caso". Y que, incluso, reconoce "que ni quería tener hijos", que los tuvo "porque quería la madre" y que le "molestaban mucho los niños".

Cuenta que el personaje tiene "mucho color y mucha carisma", a la vez que "dice alguna barbaridad de vez en cuando". También es un hombre que acude a las drogas ocasionalmente, progre y un poco hippie.

A la pregunta de si en la actualidad aún impera el modelo de paternidad que se describe en la película, Fernández señala que es algo que se trata a través del personaje del hijo. Concretamente, el pequeño de los tres va a ser padre y, según cuenta, "busca un referente porque ha cambiado la figura masculina, porque se comparte más la educación de los hijos", mientras que en otra época la figura del hombre de la casa era distinta. "Los hombres de hoy en día se plantean cómo hacer", describe, para argumentar que los tiempos han cambiado.

En la entrevista, el actor no ha podido evitar hablar de las elecciones y de la importancia de una obra así en este contexto. Más allá de explicar por qué puede ser reflexiva, describe que "es una película de una familia, con la que la gente puede sentirse muy identificada". Y describe situaciones como "algún hombre que luego me ha venido y me ha dicho: 'Voy a hablar con mis hijas porque me parece que me parece un poco a este'", refiriéndose al protagonista.

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