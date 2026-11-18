Guillermo Fesser analiza las claves del escándalo de Nvidia y los intentos de Jensen Huang por recuperar la empresa con el apoyo de un Trump que, explica, "tiene invertidos 62 millones de dólares" en la empresa.

En esta ocasión desde el plató de El Intermedio, Guillermo Fesser analiza la actualidad de Estados Unidos, que pasa por, entre otros temas, la reunión de Trump con Xi Jingping y Vladimir Putin o los coletazos del escándalo del CEO de Nvidia.

Tras dimitir de su cargo, ahora Jensen Huang estaría intentando recuperarlo con el apoyo de Trump, que según Fesser "antepone su interés personal a la posibilidad de que la seguridad nacional de Estados Unidos, a través de su tecnología, esté en cuestión".

Fesser explica cómo la administración Trump, con el "tonto de libro" del secretario de Comercio, Howard Lutnick, a la cabeza, se saltó las prohibiciones de Joe Biden de permitir el acceso de China a los chips de Nvidia.

Mientras tanto, el propio Lutnick, que se hizo millonario con su empresa, "tiene invertidos 3.500 millones de acciones en Nvidia", así como otros tantos en los centros de datos de Asia que estarían surtiendo de los chips norteamericanos a China.

Además, Fesser comenta que "el propio Donald Trump tiene invertidos 62 millones de dólares en acciones de Nvidia". De este modo, apunta que Trump quiere el regreso de Huang a Nvidia porque "lo único que le beneficia para decir 'estoy triunfando' es que la bolsa está a unos niveles que no se han conocido en la historia". También añade que "lo que no dice es que eso beneficia al 1 % de los estadounidenses".

Tras esta prosperidad bursátil se encontraría la inteligencia artificial, de la que el "listo" es precisamente Huang. Una situación que, afirma, "es una vergüenza".

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