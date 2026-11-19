"No hay que votar enfadado porque cuando se vota enfadado y uno pierde la calma y no vota con inteligencia", explica Juan Antonio Bayona, que recuerda que "el tercer cerdito se salvó" porque fue inteligente.

Antes de terminar su entrevista a Juan Antonio Bayona en el plató de Cara al Show, Marc Giró pregunta al director de cine por su libro: 'El niño que quería volar'. Se trata de un libro infantil ilustrado que habla sobre sus orígenes. "A mí me dijeron que iban a hacer un libro sobre mí y cuando me dijeron que era para niños dije que sí, que me parecía bien", explica Juan Antonio Bayona, que detalla que es un libro que tiene que ver con su "infancia" y su "vida en el barrio": "Creo que está bien dar un ejemplo a los chavales de barrio de gente trabajadora de que pueden llegar a trabajar con Spielberg si se esfuerzan y pone empeño".

Por otro lado, Marc Giró le pregunta si sigue yendo a su barrio a votar. "Yo solo vuelvo al barrio para votar", reconoce el conocido director, que destaca que el próximo día 29N ya estará ahí. Y es que Bayona insiste en que "tenemos que ir todos a votar" y lo explica "como para que lo entienda hasta un niño pequeño". Por ello, el director de cine, uno de los más internacionales de España, hace referencia al cuento de 'Los tres cerditos'".

"El tercer cerdito que sabe de que va el lobo se hace la casa de cemento y se salva", recuerda Bayona, que destaca que "la moraleja está clara, hay que votar con inteligencia porque ahí viene el lobo". "Sobre todo, lo que hay que votar no es enfadado, porque cuando se vota enfadado y uno pierde la calma no vota con inteligencia", explica Bayona, que destaca que "los políticos lo que tienen que representar no es lo peor de nosotros sino la mejor parte de nosotros, lo mejor que podemos llegar a ser".

"Por eso, creo que el día 29 tenemos que ir a votar todos con menos fuerza y más inteligencia", sentencia Juan Antonio Bayona, cuya reflexión sobre 'Los tres cerditos' y la situación política actual en España puedes verla al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.