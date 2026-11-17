Los temas que se hablarán en Mesa Abierta Para el debate de Mesa Abierta de este martes, laSexta ha invitado hasta a ocho partidos. Finalmente, participarán representantes de Coalición Canaria, PNV, BNG, Frente Amplio, Podemos y el PSOE, con la marcada ausencia del PP y Vox. Los temas que enfrentarán son los que más rigen la actualidad desde el tono de la campaña a la vivienda o la inmigración. Compartir en X

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laSexta se consolida como la casa de los debates Mesa Abierta es el nuevo formato de laSexta para ofrecer a los espectadores las propuestas de los partidos y la confrontación de ideas cara a cara para el 29N. Los debates son marca de esta casa, que ha celebrado 11 en los últimos años. Desde el último cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en 2023; a los debates a cuatro, como en el que estuvo Soraya Sáenz de Santamaría en sustitución de Mariano Rajoy, o aquel en el que participaron Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez. También se han celebrado tres en Cataluña y uno de mujeres, todo con el objetivo de mostrar la pluralidad política. Compartir en X

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¿Quién estará esta noche en El Objetivo: Mesa abierta? Ana Pastor moderará la mesa abierta de esta noche en la que participarán José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (FA), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Ana Oramas (CC). Por su parte, los representantes del Partido Popular (PP) y Vox han decidido no acudir a esta importante cita. Compartir en X

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