Juan Antonio Bayona llega al plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de su documental 'Más allá de la sociedad', su nuevo proyecto con Javier Bardem y reflexionar sobre la importancia de votar con inteligencia el 29N.

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show a Juan Antonio Bayona. El director de cine habla de su nuevo proyecto, 'Más allá de la sociedad', una serie documental que se estrena este 18 de diciembre en Netflix y que está formada por tres capítulos sobre su película 'La sociedad de la nieve'.

Además, el director de cine también habla de su próximo proyecto, protagonizado por Javier Bardem, y confiesa qué manías y obsesiones tiene. Entre ellas, saberse todas las sintonías de la película de 'E.T. el extraterrestre'. Por otro lado, el director de cine se atreve a someterse a divertidos retos en plató, algunos, incluso, junto a Ángeles y Dioni (Camela), invitados también al programa. Estos son los mejores momentos.

Cuando fue a casa de Brad Pitt

Juan Antonio Bayona recuerda en el plató de Cara al Show con Marc Giró cómo Brad Pitt le invitó a su casa para hablar de un anuncio de Chanel que quería grabar con él. Cuando llegó, se encontró "a Angelina Jolie cortando la hierba del jardín". Pero, ¿notó que ya esa relación no estaba bien? Así se lo cuenta el director de cine en el vídeo al presentador.

Confunde a Marc Giró con Sánchez

En uno de los juegos, el equipo de Cara al Show ha convertido a famosos en E.T. y el director de cine tiene que decir quiénes son. Aunque la mayoría los acierta, hay uno que se le atasca. Y es que el director de cine, uno de los más internacionales de España, equivoca el rostro de Pedro Sánchez con el del presentador de Cara al Show, protagonizando un divertido momento en el plató.

'Más allá de la sociedad'

Juan Antonio Bayona explica todos los detalles sobre 'Más allá de la sociedad', su serie documental de tres capítulos basada en su exitosa película, 'La sociedad de la nieve'. "Cuando hicimos la película la preparamos como un documental", explica el director de cine, que destaca que fueron "diez años de entrevistas, recopilando información" por lo que tenían "mucho material que se habia quedado fuera de la película".

Por eso, Bayona explica que quisieron "responder a la curiosidad de la gente de qué había sido después de que ellos fueran rescatados": "Cuando hicimos la peli nos daba un poco de pena que acababa la película y quedasen un montón de historias interesantes por contar porque no cabían, ya no solo de la supervivencia de la montaña sino de la supervivencia de volver". Y es que Bayona destaca que "la mayoría de personas vivían en el mismo barrio", un barrio que se partió "en dos" con el accidente: "la parte de los supervivientes y la parte de las familias de los fallecidos".

"Habían pasado 50 años y muchos de ellos nunca habían hablado del tema", explica Bayona, que destaca que esta película "propició que se estableciera un diálogo". "Una cosa de las cosas bonitas de hacer cine no es ya la película en sí, sino como la peli transforma la vida de las personas que forman parte de ella", señala el director de cine, que destaca que "después de la película ya no existe esa separación": "La película ha aliviado un poco ese sufrimiento 50 años después".

Nuevo proyecto con Javier Bardem

Por otro lado, el director de cine habla con Marc Giró sobre su nuevo proyecto: "Estamos haciendo un documental sobre Néstor Almendros, el legendario director de fotografía catalán que fue el primer español que ganó un Óscar".

Y es que Bayona explica que Néstor "está olvidadísimo": "Una de las cosas trágicas es que Néstor Almendros fallece a causa del SIDA en el año 92, y eso creo que propició que cayera en el olvido". Por eso, el exitoso director de cine destaca que su nuevo proyecto busca "rescatar la figura": "Es emocionante".

"Estamos trabajando con Javier Bardem, que pondrá la voz e imagen a las palabras de Néstor", explica Bayona, que desvela que, además, están "entrevistando a un montón de gente como Richard Gere, Meryl Streep o Martin Scorsese".

"Hay que votar con inteligencia el 29N"

Antes de terminar la entrevista, Bayona advierte de que este 29N en las elecciones generales "hay que votar con inteligencia porque viene el lobo". Para ello, el director de cine recuerda el cuento de 'Los tres cerditos' y explica por qué no hay que votar "enfadado".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.