Miss Universo se ha convertido en un auténtico espectáculo de disfraces, acrobacias y propuestas de lo más sorprendentes que han comentado los colaboradores de Aruser@s en el plató.

Miss Universo ha vuelto a demostrar que las rondas clasificatorias pueden dar mucho que hablar. Los espectaculares y extravagantes trajes que lucen las candidatas están acaparando todas las miradas y provocando las risas de los colaboradores de Aruser\@s.

Una de las propuestas más llamativas ha sido la de la representante de Noruega, que ha sorprendido al aparecer vestida de troll, con un diseño muy alejado de los estilismos habituales de las misses.

Por su parte, la representante española, Susana Lucía Medina, ha rendido homenaje a su tierra natal con un traje inspirado en el oleaje de las islas Canarias. "Me imagino a la de Noruega diciendo: "¿Y a mí no podían haberme puesto algo así?"", ha bromeado Alfonso Arús.

Pero si ha habido una actuación que ha despertado la memoria musical de Tatiana Arús, esa ha sido la de la representante de Japón. La candidata ha realizado una serie de movimientos acrobáticos con el pelo inspirados en el teatro kabuki. "Esto ya lo hacía Melody, con el helicóptero", ha comentado la colaboradora entre risas.

La representante de México también ha llamado la atención con un traje inspirado en un imperio en el que los flamencos eran los grandes protagonistas.

Ante semejante despliegue de creatividad, Alfonso Arús no ha podido evitar plantear una pregunta que resume el debate sobre los estilismos de esta edición: "¿En qué momento Miss Universo ha pasado a ser el carnaval?".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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