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¿Ya es navidad?

Alfonso Arús alucina al ver cómo Londres ya ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido de luces

Aunque Alfonso Arús se muestra reacio al adelanto de la Navidad, Londres ya ha inaugurado la temporada festiva con el espectacular encendido de las luces de Regent Street.

Alfonso Arús alucina al ver que Londres ya ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad: "¿Esta gente?"

Después de que varios famosos hayan comenzado a lanzar sus villancicos, los colaboradores de Aruser@s han mostrado cómo Londres ha dado la bienvenida a la Navidad con una cuenta atrás y un impresionante despliegue de luces en una de sus principales calles comerciales.

"Es una de las principales calles comerciales del centro de Londres", ha señalado Alfonso Arús, mientras que Alba Sánchez ha explicado que se trata de 'Regent Street', una de las vías más emblemáticas de la ciudad, que conduce a algunos de los mercadillos navideños más conocidos de la zona. "Con una cuenta atrás, que cada vez lo hacen antes", ha apuntado la colaboradora al mostrar las imágenes del encendido.

"Una cosa es la colocación de la iluminación y otra el encendido, ¡pero esta gente ya está plenamente en Navidad!", ha exclamado el presentador del programa, que parece tener claro que este año la espera hasta las fiestas se le va a hacer especialmente larga.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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