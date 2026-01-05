Árboles de Navidad, el desayuno especial de osos panda, elefantes o ciervos en el zoo de Berlín

Los detalles El zoo organiza desde hace ocho años estos desayunos tras la Navidad, en los que adquiere decenas de árboles navideños no vendidos en una acción que señalan que tiene mucho de "reciclaje".

Los osos panda, elefantes, bisontes, ciervos y cabras montesas del zoo de Berlín han tomado un particular desayuno a base de árboles de Navidad que este año no fueron vendidos y que, antes de terminar en la basura, han acabado como un particular festín para estos animales.

Servidos para los osos pandas con manzana y boniato como si fuera decoración de Navidad, estos plantígrados asiáticos del zoo de Berlín han comido y retozado junto a varios de los árboles navideños servidos como comida y atracción matutina.

En unas instalaciones completamente nevadas del zoo berlinés, el decano de los parques zoológicos de Alemania, que reivindica una mayor variedad de animales del mundo, ha indicado que los pandas dejaron sin boniatos ni manzana los árboles en cuestión de minutos mientras se frotaron a los árboles.

El zoo de Berlín organiza desde hace ocho años estos desayunos tras la Navidad, en los que adquiere decenas de árboles navideños no vendidos en una acción que, según ha confirmado a EFE, Philine Hachmeister, tiene mucho de "reciclaje".

"Antes de que los árboles terminen en la basura, hacemos con ellos feliz a nuestros animales", ha señalado Hachmeister. Este año, la gran novedad fue que la familia de elefantes del zoo berlinés recibió este desayuno a base de coníferas, árboles ante los que los paquidermos se mostraron, sobre todo, curiosos, aunque prefirieron como comida los habituales vegetales que suelen ingerir.

