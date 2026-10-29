Julio Iglesias, Luis Fonsi, Ana Mena, Alice Campello... los famosos lanzan mensajes de ánimo tras el accidente de tren

"Todos podríamos haber ido en ese tren", destaca Julio Iglesias, que lanza un mensaje de ánimo a todos los afectados por el accidente de tren: "Mis sentimientos acompañan a esas almas que se han perdido y a sus familias".

Muchos famosos han querido lanzar mensajes de cariño y ánimo a los pasajeros y las familias afectadas por el grave accidente de tren en Urda, que deja, al menos, 68 muertos y más de 100 heridos.

Morat ha abierto su segundo concierto en Madrid con un sentido mensaje dedicado a las víctimas: "Para nosotros España es fundamental, nuestra carrera empezó en este país y lo sentimos muy de cerca y, en estos momentos tan duros, el dolor también se siente muy cerca".

Por su parte, Julio Iglesias ha afirmado que "todos podríamos haber ido en ese tren" y ha destacado que su "cariño y sentimientos acompañan a esas almas que se han perdido y a sus familias". Otros cantantes como Luis Fonsi, Ana Mena e India Martínez también han querido lanzar mensajes de cariño a los afectados, al igual que futbolistas como Lamine Yamal o modelos como Alice Campello.

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