Los detalles La OTAN cree que Rusia podría lanzar este arma en 2027, teniendo la capacidad de generar una ola de radiación que podría inutilizar todos los satélites en órbita.

Los servicios de inteligencia de la OTAN han alertado sobre un posible lanzamiento ruso de un satélite con ojiva nuclear, denominado 'Sputnik-S', ya ensamblado en Moscú. Esta información, divulgada por medios alemanes, refleja la preocupación de la Alianza Atlántica ante la escalada de Rusia. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha subrayado la seriedad con la que su Gobierno aborda estas informaciones. El hallazgo refuerza las sospechas de Estados Unidos, que ya en 2023 advirtió sobre las intenciones del Kremlin, aunque Rusia lo negó. La OTAN cree que el lanzamiento podría ocurrir en 2027, con potenciales consecuencias devastadoras para las comunicaciones globales.

Los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN han alertado de que Rusia planea lanzar al espacio este mismo año un satélite equipado con una ojiva nuclear. Esta información, adelantada por medios alemanes, nace de las evaluaciones de las agencias y ejércitos de los distintos integrantes de la Alianza Atlántica, que señalan que el dispositivo, denominado como 'Sputnik-S', ya está completamente ensamblado y almacenado en el área metropolitana de Moscú.

"Las informaciones sobre planes rusos de llevar armas atómicas al espacio no son nuevas. Lo que no significa que sean menos preocupantes. Demuestran hasta dónde está dispuesta a llevar Rusia su escalada", ha afirmado el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha dejado claro que su Gobierno se toma "muy en serio" estas informaciones.

Con este hallazgo se refuerzan las sospechas de EEUU, que en 2023 alertó sobre las intenciones del Kremlin de desplegar armas nucleares en el espacio, algo que fue desmentido inmediatamente por el Gobierno de Vladímir Putin.

No obstante, Rusia puso en órbita el satélite Kosmos-2553 en 2022, en paralelo con el inicio de la guerra de Ucrania. Oficialmente, iba a destinarse al ámbito de la investigación. Ahora, se cree que sirvió de test para desarrollar el Sputnik-S.

Ahora, la OTAN cree que Rusia podría lanzar este arma en 2027, teniendo la capacidad de generar una ola de radiación que podría inutilizar todos los satélites en órbita y, en consecuencia, dejar a oscuras e incomunicado a todo el planeta.

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