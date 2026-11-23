Los detalles La Plataforma de Familias por la Educación Pública ha hecho entrega este lunes en la sede de la Consejería de Educación de las más de 27.000 firmas recogidas en apoyo a la huelga.

Los profesores de la educación pública en Madrid mantienen una huelga indefinida que ya lleva 40 días, intensificada tras la entrega de más de 27.000 firmas de apoyo por parte de la Plataforma de Familias por la Educación Pública. Este lunes protestaron vestidos con túnicas verdes y con la boca tapada, criticando la orden de "neutralidad" del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, niega que la medida sea represora. Los docentes, apoyados por Comisiones Obreras, claman por una "educación pública y de calidad" y seguirán hasta lograr una negociación.

Los profesores de la educación pública madrileña no piensan interrumpir la huelga indefinida que llevan secundando 40 días. Una resistencia que mantienen con aún más fuerza después de que la Plataforma de Familias por la Educación Pública haya hecho entrega este lunes en la sede de la Consejería de Educación de las más de 27.000 firmas recogidas en apoyo a la huelga.

Este lunes, han vuelto a protestar, y lo han hecho vestidos con una túnica verde y la boca tapada para protestar por la orden de "neutralidad" en los centros emitida por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. "No queremos que piensen que pueden acallar nuestra voz", afirma una docente en esa protesta a laSexta.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, asegura que "no ha llegado ningún requerimiento desde luego del Gobierno de España a decirnos que esas instrucciones de neutralidad son represoras o que recuerdan a épocas del franquismo". Por eso, han retirado todos los lazos verdes y pancartas que hacen referencia a la huelga de los centros, ante lo que los profesores se han manifestado al grito de "somos docentes, no delincuentes".

De hecho, Comisiones Obreras ha recurrido el aumento de los servicios mínimos en los centros escolares, ya que entienden que se pretende limitar el derecho a la huelga de los profesores.

Asimismo, los docentes reclaman una "educación pública y de calidad". "A nuestros hijos se les enseña a pensar, no se les adoctrina", afirma Noelia Martín, creadora de la Plataforma Familias por la Pública. Por eso, aseguran que continuarán hasta que la consejera de Educación se siente a negociar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido