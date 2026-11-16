Confirmado: el 30 % de los padres cambia a escondidas los adornos de Navidad que han colocado los hijos

Una encuesta confirma lo que es un secreto a voces: algunos padres recolocan a espaldas de sus hijos los adornos de Navidad que los pequeños han puesto. Algunos, incluso, esconden las manualidades.

Si eres de los que recolocan los adornos de Navidad a espaldas de sus hijos, queremos que sepas que no estás solo. Así lo confirma una encuesta hecha en Reino Unido de la que se hace eco Alba Sánchez en Aruser@s, que afirma que uno de cada tres padres se dedican a redecorar en estas fiestas tan señaladas... y siempre a escondidas.

Lo más usual, cuenta la colaboradora del programa de laSexta, es quitar las bolas apelotonadas en la misma rama del árbol, arreglar o retirar el ángel o la estrella de la punta y esconder las manualidades que los niños hacen en el colegio.

"Una psicóloga se ha manifestado al respecto y ha dicho que esto puede hacer que el niño sienta que su esfuerzo no tiene sentido", comenta la periodista.

Por suerte, en casa de los Arús esto nunca ha ocurrido, comenta Alfonso. "Ni tan siquiera han colocado una bola nunca", asegura.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.