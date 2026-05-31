Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal recupera el conflicto de Lola Flores con Hacienda

Mamen Mendizábal recuerda el choque de 'La Faraona' con el fisco, que propicio un juicio mediático y dejó una frase mítica al solicitar una peseta de cada español para hacer frente a su deuda millonaria.

Esta noche, a las 21:30 horas, 'Anatomía de...' recupera el conflicto que enfrentó a la cantante Lola Flores con Hacienda. Y es que famosos con problemas con el fisco ha habido muchos en nuestra Historia, pero ninguno con el desparpajo de 'La Faraona', una de las primeras en ser señaladas en 1987 y que llegó a pedir una peseta a cada español para hacer frente a su deuda millonaria con una frase que ya forma parte de nuestro acervo popular.

"Si una peseta diera cada español" es la frase que Lola Flores pronunció para responder a la petición de Hacienda de 145 millones por no haber realizado las declaraciones de la renta entre los años 1982 y 1985. 'La Faraona' tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio mediático, siendo la primera de una larga lista de famosos sobre los que Hacienda puso el foco.

Porque Hacienda puso en su punto de mira a artistas y cantantes para dar ejemplo a todos los españoles. Pero lo que se vivió con Lola Flores fue el retrato de un momento, de una forma de ser de todo un país, poco concienciado entonces sobre la importancia de pagar impuestos. De hecho, Hacienda puso en marcha una oficina especializada en famosos y grandes fortunas.

Lola Flores y las dudas sobre un uso instrumental

'Anatomía de la peseta de Lola' reconstruye el episodio de nuestra historia hablando con muchos de los protagonistas de aquel caso tan mediático. Mamen Mendizábal habla con la cantante María del Monte y con Mariola Orellana, amiga y manager de Lola Flores, respectivamente.

Ambas hacen un retrato de una de las figuras artísticas más importantes de nuestro patrimonio cultural, destacando su generosidad, su papel como abanderada del arte español por todo el mundo y cómo abrió caminos que estaban cerrados a las mujeres. Las dos coinciden en destacar lo mal que lo pasó con todo el proceso.

Josep Borrell, entonces secretario de Estado de Hacienda, apareció como enemigo público de Lola Flores. Nombrado para acabar con el fraude fiscal, los artistas fueron uno de sus principales objetivos. En 'Anatomía de...' recuerda cómo nació el eslógan 'Hacienda somos todos' y asegura que nunca hubo intención de utilizar a Lola Flores con ánimo ejemplarizante.

Mamen Mendizábal también habla con Pedro Ruiz, artista al que también persiguió Hacienda en 1988 por un presunto delito fiscal, recordando su disputa mediática con Borrell y asegurando que a él le persiguieron por haber defendido a Lola Flores en su momento.

Luis Jordana de Pozas fue el fiscal del 'Caso Lola Flores'. Recuerda el proceso judicial y cómo 'La Faraona' le llamaba "chiquillo". Por su parte, José María Peláez, inspector de Hacienda cuando estalló el caso, rememora cómo se creó y cómo funcionaba la llamada 'oficina de famosos', buscando información incluso en la prensa del corazón y deportiva.

Dani Cervera, jefe de Economía de laSexta Noticias, pone contexto al caso recordando que el fraude a Hacienda era "endémico" hasta los años 80 y cómo Borrell tenía el objetivo de acabar con él y con la economía sumergida.

*Ya puedes ver Anatomía de... la peseta de Lola en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido