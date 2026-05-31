Leire Díez echa balones fuera sobre quién era el 'one' que se menciona en el auto: "Cuando lo mire bien, te lo digo"

Alfonso Pérez Medina ha mantenido una conversación con Leire Díez que ha contado en laSexta Xplica. En ella, ha preferido no dar detalles sobre quién era ese 'one' del que se habla en el auto del juez Pedraz.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha mantenido unas palabras con Leire Díez en una conversación sobre la que ha hablado en laSexta Xplica. En la misma, ella sigue defendiendo que lo que hacían eran trabajos de investigación sobre las cloacas policiales.

Además, ha hecho referencia a ese 'one' al que se hace mención en el auto del juez Pedraz.

Ante eso, Díez ha echado balones fuera y no da detalles sobre quién daba las órdenes: "Cuando lo mire bien, te lo digo".

La UCO, a tenor de esta investigación, ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz en un registro o requerimiento de información para el caso.

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