Revilla: "Hace un año me decían que iba a caer Zapatero, el rumor estaba en la calle"

El expresidente de Cantabria ha afirmado en el programa que conduce José Yélamo que le habían llegado "recaditos" de que el que fuera líder socialista iba a "tener problemas".

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: "Después del que está en Abu Dhabi ha sido la segunda decepción si se confirma lo del auto".

En ese sentido, afirma que ya venía escuchando que algo así podía pasar desde hace tiempo: "Mucha gente me decía que Zapatero iba a caer. Desde hace un año. El rumor estaba en la calle".

"Era algo muy extendido en los últimos tiempos. Mucho antes de que Feijóo dijera que vienen curvas y que el próximo era Zapatero", cuenta.

Y continúa: "Me llegaban recaditos de que 'tu amigo Zapatero va a tener problemas'. Que estaba metido en muchas sociedades".

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