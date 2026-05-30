Revilla, "cabreado y desmoralizado" con la clase política: "La gente está muy enfadada"

El que fuera presidente de Cantabria ha estado en laSexta Xplica para hablar de cosas como el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para analizar la actualidad de España. En sus palabras, ha hablado del registro y del requerimiento de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.

"Estoy cabreado y desmoralizado", ha afirmado un Revilla que ve "indignación en la calle".

Que ve a la gente "cabreada": "Vengo de la Feria del Libro. He recorrido España y es un clamor en la calle".

"Hay cabreo e indignación con la clase política que tenemos", ha comentado Revilla.

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