La "dura conclusión" de Revilla sobre la corrupción: "¿Cuántos potenciales corruptos hay entre 50 millones de españoles?"

El expresidente de Cantabria ha lanzado una pregunta y posteriormente otra. "¿Te han tentado? Porque al burro le ponen la panoja y muerde", ha expuesto.

Miguel Ángel Revilla ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de corrupción. El expresidente de Cantabria, en el programa, le ha hecho una pregunta a José Yélamo. "Es un dura conclusión, ¿pero cuántos potenciales corruptos hay entre 50 millones de españoles?", ha cuestionado.

"Si hago una pregunta de cuántos honrados hay levantan la mano todos. Pero luego hago una segunda: ¿Te han tentado?", sigue.

Y explica: "¿Te han puesto la panoja en la boca? Porque se la pones a un burro y muerde".

"A 90 no les han tentado. A mí sí, casi me echan de Cantabria por denunciar que me ofrecieron 100 millones para dar el voto a un corrupto presidente", concluye.

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