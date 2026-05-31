Revilla habla de su historia con Zapatero: "Me dice 'tienes que ser presidente de Cantabria, te damos el voto"

El que fuera presidente de Cantabria ha hablado de ese primer encuentro con Zapatero en Ferraz. "Me dijo 'eres un hombre progresista, honrado y decente", cuenta.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha hablado en laSexta Xplica sobre su primer encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero. "De repente, recibo una llamada suya. No le conocía de nada", cuenta.

"Me die que quiere verme. No se lo conté a nadie más que a Aurora. Fui a Ferraz, es la única vez que he entrado por esa puerta", ha comentado.

Luego, la propuesta: "Veo que en la primera planta viene Zapatero. Me siento y me suelta 'tienes que ser tú el presidente de Cantabria, te damos el voto. Eres un hombre progresista, tengo muy buena información sobre ti. Eres honrado y decente".

"Le dije que no sabía en qué territorio nos movíamos si se me ocurre, siendo el tercer partido, aceptar. Me cae la del pulpo. Le dije que no", concluye.

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