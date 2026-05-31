Ahora

Le dije que no

Revilla habla de su historia con Zapatero: "Me dice 'tienes que ser presidente de Cantabria, te damos el voto"

El que fuera presidente de Cantabria ha hablado de ese primer encuentro con Zapatero en Ferraz. "Me dijo 'eres un hombre progresista, honrado y decente", cuenta.

Miguel Ángel Revilla

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha hablado en laSexta Xplica sobre su primer encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero. "De repente, recibo una llamada suya. No le conocía de nada", cuenta.

"Me die que quiere verme. No se lo conté a nadie más que a Aurora. Fui a Ferraz, es la única vez que he entrado por esa puerta", ha comentado.

Luego, la propuesta: "Veo que en la primera planta viene Zapatero. Me siento y me suelta 'tienes que ser tú el presidente de Cantabria, te damos el voto. Eres un hombre progresista, tengo muy buena información sobre ti. Eres honrado y decente".

"Le dije que no sabía en qué territorio nos movíamos si se me ocurre, siendo el tercer partido, aceptar. Me cae la del pulpo. Le dije que no", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP y el PNV, a la gresca: Tellado apunta a las "lágrimas de cocodrilo" de Esteban y dice que apoya al "capo Sánchez"
  2. De intentar acabar con el coronel Balas a buscar escándalos del PP para tapar los del PSOE: el 'manual de instrucciones' de Leire Díez
  3. Sin "decisión final" sobre Irán: un "paciente" Trump sigue sin cerrar un acuerdo mientras se mantiene el doble bloqueo sobre Ormuz
  4. "Nos echan después de 30 años": un fondo de inversión desahucia a los vecinos de una cooperativa sostenible en Madrid
  5. La Flotilla presenta ante la Corte Penal Internacional relatos de tortura, violencia sexual y secuestro por parte de Israel
  6. Manuel Carrasco celebra el estreno de su décimo disco: "Han sido las canciones las que me han traído hasta aquí"