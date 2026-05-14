La reflexión de María del Monte sobre el amor: "Si querer estar más tiempo con alguien es toxicidad, soy la mas tóxica del mundo"

"Cuando quiero, quiero", afirma María del Monte, que reflexiona sobre el amor en este vídeo con Aimar Bretos: "Si tú quieres a alguien, ¿cómo vas a querer no estar con esa persona, tampoco las 24 horas, pero 23... ¿por qué no?".

Aimar Bretos entrevista a María del Monte en el plató de La Noche de Aimar, donde la artista reflexiona sobre el amor y sus padres, "los mejores del mundo". "Tienen la historia de amor más bonita jamás oída"; destaca María del Monte, que explica que llegó a presenciar hasta sus bodas de oro.

"No he visto una historia de amor más bonita en mi vida", afirma la folclórica, que destaca que "era el amor de verdad". "Mi madre siempre decía, 'hay que ver lo poco que se aguanta hoy la gente, lo ligera que se separa', eso no es el amor", señala María del Monte, que resalta que "el amor es aguantar, sobrellevar, entender, que te entiendan... y no ser egoísta". "Eso eran los dos, los dos seres más generosos que yo he conocido", afirma la artista.

"Mi padre miraba a mi madre y se moría con la edad que tenía...", recuerda la andaluza, que también cuenta una anécdota de su madre. "Eso ahora se le llama toxicidad, cuando no dejas que nadie mire a tu pareja", señala Aimar Bretos a María del Monte, que responde en el vídeo: "Yo no soy tóxica, pero cuando quiero, quiero". "Y si querer estar más tiempo con alguien es toxicidad, soy la mas tóxica del mundo porque si tu quieres a alguien, ¿cómo vas a querer no estar con esa persona?", pregunta la artista, que destaca: "Tampoco las 24 horas, pero 23... ¿por qué no?".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Vuelve a ver La Noche de Aimar en atresplayer.com