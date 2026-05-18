Las otras grandes luchas con Hacienda: del pacto de Cristiano Ronaldo al de Imanol Arias y la condena a Lola Flores

¿Por qué es importante? Shakira ha ganado este lunes una de sus batallas con Hacienda tras pasar ocho años en los tribunales, que es la media de un conflicto penal con el fisco.

Shakira ha logrado una victoria parcial contra Hacienda al ganar el caso de 2011, ya que no se pudo demostrar que pasara más de 180 días en Barcelona. Aunque Hacienda planea recurrir, deberá devolverle casi 60 millones de euros. Sin embargo, la batalla legal de Shakira continúa. Otros famosos también han enfrentado conflictos con la Agencia Tributaria, como Xabi Alonso, quien fue absuelto tras un proceso de diez años, y Cristiano Ronaldo, que pactó para evitar un juicio prolongado. Las disputas fiscales son complejas y pueden resultar en multas y escarnio público, como ocurrió con Lola Flores, quien fue condenada por no declarar impuestos.

Shakira ha ganado este lunes una de sus batallas con Hacienda. La cantante perdió las de 2012, 2013 y 2014, pero no la de 2011. Ese año visitó 37 países y Hacienda no ha podido demostrar que estuviera mas de 180 días en Barcelona. Así que, al menos ese año, no hay fraude fiscal. Hacienda, que va a recurrir, tendrá que devolverle casi 60 millones de euros. Ha ganado una batalla pero la guerra, de momento, no.

La colombiana ha estado ocho años en los tribunales, que es la media de un conflicto penal contra Hacienda. Pero ella no ha sido la única en afrontar peleas feroces contra la Agencia Tributaria. Xabi Alonso, por ejemplo, pasó diez años peleando contra Hacienda por la tributación de sus derechos de imagen. Le acusaban de haber usado una sociedad en el extranjero para pagar menos impuestos en España. El futbolista dijo que era inocente y que iba a ir hasta el final y lo hizo. Pasó por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y acabó absuelto.

El mismo día que Xabi Alonso compareció en la Audiencia Nacional, Cristiano Ronaldo firmaba un pacto con el mismo tribunal y aceptaba una condena por cuatro delitos fiscales también relacionados con los derechos de imagen.

Los pactos son habituales para evitar juicios largos, mediáticos y condenas de cárcel. Por eso los acusados intentan no llegar a la vía penal como Jorge Lorenzo. Hacienda le reclamaba 46 millones porque decía que Lorenzo era residente fiscal en España y tenía que tributar por todos sus ingresos. Frente a esto, el expiloto defendía que vivía en Suiza. Tuvieron que pasar cinco años de batalla hasta que la justicia le diera la razón.

En algunos casos los acusados prefieren pactar cuanto antes y evitar, entre otras cosas, que la deuda se haga pública. Otra veces pactan aunque ya se conozca la cifra. Este es el caso de Imanol Arias, su batalla acabó con al aceptación de los delitos. Mientras, la de su compañera Ana Duato acabó con la absolución. Ella sí decidió ir hasta el final en el juicio.

Cuatro años tardó en resolverse la causa de la protagonista de una de las más famosos batallas. Lola Flores perdió la suya tras ser acusada de no declarar impuestos. Se sentó en el banquillo, dijo que no sabía como funciona el sistema, pero acabó condenada por cuatro delitos.

A menudo los acusados pierden y a las condenas hay que añadir multas, intereses, embargos y escarnio público. Hablamos de millones y de batallas duras. Hacienda es a la vez parte acusadora, investigadora y defensora de su propio criterio fiscal, con lo que no es fácil ganar al fisco.

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