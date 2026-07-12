Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal analiza el fin de la Ruta del Bakalao a principios de los 90

Mamen Mendizábal repasa el fenómeno que se vivió en la Valencia, conociendo su final al hilo del asesinato de las niñas de Alcasser. Nuria Roca, Cristina Tárrega, Chimo Bayo y los promotores Vicente Pizcueta y Clemente Martínez, participan en este programa.

Anatomía de... viaja hasta Valencia a inicios de los años 90, auténtico epicentro de la fiesta nocturna con la llamada Ruta del Bakalao. Una ruta en la que la carretera del Saler era la arteria principal en la que se agrupaba discotecas como Chocolate, Barraca, Puzzle, Heaven, Spook y ACTV. Pero que también se bifurcaba hacia el interior de Valencia con discotecas como Arena y N.O.D. Centros que llegaban a congregar a más de ocho mil personas en cada uno de ellos y que juntaba en dicha carretera a cerca de 40.000 'ruteros' cada fin de semana.

El fenómeno se masificó y los medios comenzaron a alertar del peligroso cóctel de la Ruta: jóvenes desfasados, drogas de diseño y accidentes en las carreteras. Aunque la verdadera alarma social llegó después de un suceso trágico, el secuestro -y posterior asesinato- de las niñas de Alcàsser, acontecido a apenas 20 km. de dicha ruta y que generó una enorme conmoción en la sociedad.

Desde las administraciones se tomó la determinación de hacer algo. En 1993 la presión policial parecía el método para acabar con la Ruta y recobrar la paz social. Pero, ¿era la situación tan preocupante como mostraron los medios? ¿La presión policial fue desmedida?

Un fenómeno de culto que acabó demonizado

En Anatomía del fin de la Ruta, Mamen Mendizábal se sube al coche para recorrer todas las claves que acabaron con uno de los fenómenos más impactantes de la historia de nuestro país. Y lo hace hablando con protagonistas de aquella historia, desde promotores de las principales discotecas a célebres presentadoras asiduas a la Ruta, pasando por un agente de policía al que le tocó intentar controlar aquello.

Nuria Roca y Cristina Tárrega son valencianas y presentadoras de televisión. Ambas eran asiduas a las sesiones de las discotecas de la Ruta y cuentan cómo vivieron el nacimiento del fenómeno y su empeoramiento al masificarse.

Chimo Bayo es DJ y el icono por excelencia de la Ruta. Ante Mamen Mendizábal, relata cómo empezó a pinchar por accidente y el boom que significó el personaje que creó. Chimo se convirtió en un ídolo de masas y en uno de los primeros DJs conocidos globalmente.

Vicente Pizcueta y Clemente Martínez fueron los promotores de las principales discotecas de la Ruta. Relatan cómo nació el fenómeno y cómo aprovecharon la falta de regulación legal para alargar los horarios. Los dos coinciden en lamentar la demonización de la Ruta cuando en otros lugares de España sucedía lo mismo sin tanto foco mediático.

Mamen Mendizábal también entrevista a Daniel Asensi, policía local de Riba-Roja en los años álgidos de la Ruta del Bakalao. Relata la dificultad de controlar la avalancha de gente y vehículos con escasez de personal y sin los medios necesarios para realizar controles de alcoholemia.

Por su parte, Salvador Enguix, periodista de 'La Vanguardia' que cubrió informativamente la Ruta, contextualiza lo que sucedió allí y habla de 'espectacularización' por parte de ciertos medios. Además, Emilio Climent explica qué significaba ser un 'rutero' y un 'cañero'.

¿Por qué se terminó la Ruta del Bakalao? ¿Era la situación tan preocupante como la que nos mostraron los medios? ¿La presión policial fue desmedida? ¿Se trató de un movimiento cultural y de vanguardia o simplemente una forma de descontrol y excesos? Las respuestas, esta noche en Anatomía del fin de la Ruta.

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