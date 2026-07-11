El incendio en Los Gallardos entra en una nueva fase tras poder "atacar" el fuego y las hectáreas calcinadas se mantienen en 6.600

Los detalles El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que se ha aprovechado la "ventana de oportunidad" y que durante el sábado se ha logrado que el perímetro del incendio no haya aumentado.

Este sábado marcó una nueva fase en el incendio de Los Gallardos gracias a condiciones meteorológicas favorables, con poco viento y alta humedad, que abrieron una "ventana de oportunidad" para pasar de acciones defensivas a ofensivas. Tras la devastación de casi 7.000 hectáreas, 12 fallecidos y 23 desaparecidos, los equipos trabajan para enfriar materiales combustibles y atacar directamente las llamas. Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, explicó que ahora se están estabilizando varias zonas del incendio. Más de 700 efectivos participan en esta acción decisiva, con pronósticos positivos para controlar el fuego.

Este sábado ha supuesto el inicio de una nueva fase en el incendio de Los Gallardos. Las condiciones meteorológicas, con poco viento y gran humedad, han creado lo que llaman "una ventana de oportunidad" que permite dejar las acciones defensivas y pasar a "atacar el fuego", algo que Félix Bolaños asegura que se ha aprovechado ya que, según la actualización dada este sábado por la tarde, no se ha extendido el perímetro de las llamas.

Después de 6.600 hectáreas quemadas, 12 fallecidos y 23 personas que no están localizadas, los efectivos que trabajan contra el fuego están refrescando el posible material combustible que podría reactivar focos del incendio y también actúan directos hacia las llamas hasta el punto de conseguir que no se haya extendido el área de afectación.

Es esa "ventana de oportunidad" que han explicado las autoridades que ha permitido la climatología para poder controlar en mayor medida el fuego en una acción ofensiva contra el mismo. "En el día de hoy lo que se está haciendo es atacar el fuego para ir estabilizando varias zonas del incendio", ha detallado Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil.

Una ocasión única que no se había presentado desde que se inició el incendio. Han pasado de abrir líneas de defesa, de utilizar fuego para consolidar el perímetro, a plantarle cara directamente. Situación en la que han trabajado más de 700 efectivos para atajar un incendio que abarca ya miles de hectáreas.

"Hemos visitado el perímetro de la zona afectada. Hemos podido ver cuál es la afectación del terreno. Son las mismas hectáreas de esta mañana, hemos aprovechado esta ventana de oportunidad. Seguimos trabajando para dar por estabilizado el incendio", ha detallado el ministro de Justicia.

Por otro lado, Bolaños también ha aseverado que, al entrar en las zonas afectadas, se ha podido comprobar que la práctica totalidad de las viviendas que fueron desalojadas no se han visto afectadas por el fuego.

Y los pronósticos, por el momento, son positivos ya que esta noche ofrece "perspectivas favorables" para darlo por "estabilizado" en las próximas horas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.