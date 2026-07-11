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En la Vuelta del Castillo

Detenido por una agresión sexual a una mujer en Pamplona

Los detalles El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "total rechazo y condena" ante lo sucedido, así como su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno".

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Un hombre ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en Pamplona, cuyo Ayuntamiento ha condenado los hechos de forma unánime a través de la Junta de Portavoces.

Según ha informado el Consistorio, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su "total rechazo y condena a esta agresión" y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además del máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad".

En el texto, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su "rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca" en la ciudad y se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos". Además, el Consistorio se adhiere "a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona" e invita a la ciudadanía "a participar en dichos actos de protesta".

Asimismo, la Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas y una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

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