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Tajante con el líder del PP

Afra Blanco, a Feijóo: "Lo que no se puede permitir España es que 735 personas salgan cada día a currar y no vuelvan por morir en el trabajo"

La sindicalista considera que "lo que no se puede permitir España es tener a un portavoz de 'empresaurios' piratas con aspiraciones a gobernar este país".

Afra Blanco

Afra Blanco ha respondido a las declaraciones que hizo Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, en las que dijo que "el que cue casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir". A estas palabras, la sindicalista le ha respondido que "lo que no se puede permitir España es que 735 personas salgan cada día a currar y no vuelvan por morir en el trabajo".

"Lo que creo que no se puede permitir España es tener a un portavoz de 'empresaurios' piratas con aspiraciones a gobernar este país y lo que creo que no se puede permitir España es tener a un líder del PP que cuando pretende hablar de la salud de los trabajadores no señala directamente a los presidentes y presidentas de comunidad autónoma, que son los responsables en meter la pasta en la sanidad pública y que no se eternicen precisamente esas visitas a los especialistas con meses y meses de espera", ha expresado.

En la misma línea, Blanco ha aseverado que "lo que no se puede permitir España en ningún caso es volver a tener un artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores", que es, según considera la sindicalista, "a lo que aspiran, a despedir a los trabajadores enfermos". "Lo que no se puede volver a permitir España es a tener a un presidente del Partido Popular que niega el diálogo social y en menos de 50 días te planta una reforma laboral, como fue la del 2012 del Partido Popular, donde lleva el artículo 52 en activo del Estatuto de los Trabajadores y da la posibilidad a poder despedir a trabajadores enfermos", ha subrayado, a lo que ha añadido que este artículo ha sido "derogado con este peligrosísimo Gobierno progresista para que a los trabajadores enfermos no se les pueda despedir".

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