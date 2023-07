El DJ más conocido de la Ruta del Bakalao y más recordado casi tres décadas más tarde es, sin duda, Chimo Bayo. Un pionero en crear shows fuera de la cabina, algo muy común en la actualidad, pero impensable en los noventa, tal y como apunta Toni Cantó en esta nueva entrega de 'Pongamos que hablo de...'.

"En este país no había ocurrido nunca, que un DJ sacara un disco", destaca Iñaki López en su entrevista con el artista, autor de uno de los grandes himnos de la década e icono del bakalao. "La verdad es que yo llevaba cantando la canción ('Así me gusta a mí) encima de otra base musical que no era mía y yo pinchando, me inventaba. Me acuerdo que era 'El beso francés' el título de la canción. De ahí saqué la letra del 'esta sí, esta no'".

Un día, alguien (que no identifica) le propone la idea de grabar un disco. "Estás cantando aquí una canción que la canta todo el mundo ya", le dijeron. Después de aquello, se metió en el estudio y terminó de dar forma al hit.

Nuria Roca recuerda que este "temazo" se hizo "realmente popular a nivel nacional". "Eso fue lo que le dio a conocer a mucha gente que no lo sabía qué era la Ruta del Bakalao".