Antonio Sanz, a Puente: "Solo quien no tiene ni idea de cómo funciona el ES-Alert puede hacer esas manifestaciones; tiene demasiado tiempo para escribir en Twitter"

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía se ha mostrado muy crítico con el ministro y ha defendido que en este tipo de cuestiones son "los expertos" los que deciden.

Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, se ha mostrado crítico en laSexta Xplica con Óscar Puente, quien ha expresado en X que "en el siglo XXI el puerta a puerta se hace con mensajes en el móvil", en referencia a la decisión que se tomó de no enviar ES-Alert ante el incendio de Los Gallardos.

"El ministro de Presidencia ha dejado muy claro que no hay reproche ni hay que discutir las decisiones que toman los expertos y los técnicos", ha señalado Sanz, quien se ha referido al ministro de Transportes como alguien que "quiere hacer política de esto cuando no tiene absolutamente ni idea de cómo funciona el ES-Alert".

En este sentido, el consejero de la Junta ha subrayado que "el ES-Alert tiene cosas buenas, pero tiene algunos déficits para, sobre todo, para pequeñas poblaciones, sobre todo en este caso, donde había que tomar decisiones para casas muy individuales". "Y la decisión o era de confinamiento, o era de evacuación, o de confinamiento en una salida u otra, dependiendo de dónde se encontraba la casa, y ES-Alert no permite disgregar toda esa información", ha explicado.

Según Sanz, con el envío hubieran "generado tal confusión que el que se tenía que confinar hubiera recibido un mensaje de evacuación y posiblemente el de evacuación hubiera recibido que se confinara porque el sistema se mueve por las antenas de telefonía y los caracteres que caben en el mensaje están tan limitados que si manda varios mensajes diferentes le llega a los mismos distintas instrucciones", ha apuntado.

"Solo el que no tiene ni idea de cómo funciona el ES-Alert puede hacer manifestaciones como las que ha hecho. Por eso, el ministro de Presidencia ha sido correcto en este sentido, porque ha dicho que él no puede discutir ni argumentar nada en contra de una decisión que tiene siempre la validez de los expertos", ha manifestado el consejero andaluz, tras lo que ha criticado a "quien quiere meter la política en todo".

Así, Sanz ha defendido que los políticos se tienen que dedicar a lo que la gente espera de ellos, "a la cooperación, a la colaboración, a la coordinación y, sobre todo, a garantizar seguridad y una lucha efectiva contra el incendio".

Para el consejero de Emergencias, Puente "tiene demasiado tiempo para escribir en Twitter". "Los demás no tenemos ningún tiempo porque nos dedicamos a resolver los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, a garantizar esa seguridad", ha defendido, tras lo que ha denunciado que haya quien se dedique "a jugar al machaque político".

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