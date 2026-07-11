José Cepeda (PSOE), crítico con Rajoy: "Me da vergüenza escuchar a un expresidente dar declaraciones racistas, xenófobas y que fomentan el odio"

El eurodiputado socialista ha expresado que este discurso ultra es "muy lamentable" y "muy preocupante". "Es una derivada que estamos viendo cómo la derecha española está empezando a asumir", ha lamentado.

José Cepeda, eurodiputado socialista, ha reaccionado en laSexta Xplica al artículo de Rajoy sobre la selección de Francia, y ha expresado que le da "vergüenza escuchar a un presidente de Gobierno que ha tenido este país hablar en esos términos". "Son claramente unas declaraciones racistas, xenófobas y que están muy alineadas con lo que lamentablemente se está empezando a escuchar en el Parlamento Europeo de la extrema derecha europea", ha señalado.

En este sentido, Cepeda ha lamentado "ver a alguien que ha sido presidente del Gobierno de España con esta visión de 'los rojos'". "Esto es como cuando alguno también se enfada porque a la selección española se le llama 'la roja' simplemente por la camiseta que lleva. Me parece muy lamentable y lo más grave es que este tipo de declaraciones y aseveraciones lo único que hacen es fomentar el odio", ha denunciado, a lo que ha añadido que "es una derivada que lamentablemente la derecha española está empezando a asumir". "Es muy preocupante", ha concluido.

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