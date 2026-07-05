Matías Prats recuerda el accidente que acabó con la vida de Alfonso de Borbón y que él mismo cubrió en 1989: "El cable le hace tope en el cuello"

Un jovencísimo Matías Prats se encontraba en la estación de esquí de Beaver Creek cubriendo un evento deportivo en el mismo instante en el que Alfonso de Borbón sufría el accidente que acabó con su vida. Hoy recuerda todo lo que se vivió allí aquellos días en Anatomía de...

"Dejó la vida en el que fue su ambiente favorito: la nieve, las montañas". Con estas palabras, Matías Prats explicaba en 1989 cómo había sido el accidente en el que Alfonso de Borbón, primo hermano del rey emérito Juan Carlos, falleció en las pistas de esquí de Beaver Creek. Hoy, 37 años más tarde, el periodista narra cómo sucedió todo aquello en Anatomía de...

Él estaba allí para retransmitir una competición deportiva. "No me esperaba tener que dar esa clase de noticia", asegura. Todo ocurrió sobre las 15 h. "No había competición en ese escenario. Se estaba preparando la pista de descenso", afirma.

Alfonso de Borbón estaba con un amigo suyo austriaco, un esquiador olímpico que había ganado tres medallas de oro y su mujer. "Los tres iban supervisando y esquiando. Llegaron a lo que era la pista de descenso. No había ninguna barrera ni dificultad ni aviso que les frenara en ese sentido", analiza.

El duque de Cádiz era muy buen esquiador y la meteorología era óptima. "Ni viento ni nubes. Hacía sol, se veía perfectamente. Pero caía la tarde", recuerda. Su amigo avisó de que estaban instalando en la línea de meta la palabra 'Finish' y de que había un cable tirado en la nieve. Le pidió que tuviera precaución.

La última bajada era bastante empinada, el esquiador vio cómo Alfonso de Borbón lo adelantaba y se alarmó. "En ese momento, el cable estaba en una situación que no se podía pasar ni por abajo ni por arriba, era imposible sortearlo. Le golpea en el mono de esquí que lleva y en vez de hacerle una herida a la altura del pecho, el cable resbala y hace tope en el cuello", narra. "Le hace una herida muy profunda en el cuello y le rompe la base del cráneo y él queda tumbado en la nieve, prácticamente muerto en ese instante", añade.

Matías Prats rememora que lograron entrevistar a otro esquiador famoso que estaba en la pista cuando todo ocurrió, pero estaba mirando en otra dirección. A él, lo que le llamó la atención fue el ruido. "Como si se hubiera roto una rama seca, nos lo explicaba así", comenta.

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