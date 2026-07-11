Martínez-Vares, tajante con el artículo de Rajoy sobre la selección francesa: "Lo podía haber firmado Vito Quiles perfectamente"

El analista político ha defendido que "habría que hacer un estatuto para que los expresidentes se taparan de decir tonterías". "Esta afirmación tiene un fondo muy peligroso", ha criticado.

Santiago Martínez-Vares ha reaccionado en laSexta Xplica al artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa y ha expresado que "lo podía haber firmado perfectamente Vito Quiles". "Habría que hacer un estatuto para que los expresidentes se taparan de decir tonterías", ha defendido el analista político, a lo que ha añadido que "esta afirmación tiene un fondo muy peligroso".

Así, Martínez-Vares ha recordado que "ya cuando España ganó la Eurocopa, dijo que 'Qué vergüenza de selección' con una foto de Nico y de Lamine Yamal". "Los expresidentes deberían dedicarse a estar en su casa tranquilos y a hacer calceta. Creo que comentarios como este ayudan muy poco a la democracia", ha opinado.

De esta forma, el analista político ha afirmado que "toda la selección de Francia son franceses, todos, tengan el color de piel que tengan". "Y los andaluces somos la mezcla de muchísimos pueblos, la mezcla de todas las culturas. Por lo tanto, insisto en que en el siglo XXI hablar de racismo debería estar muy superado. Debemos hablar de personas con derechos humanos", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "en la última visita del Papa vimos a todos nuestros políticos aplaudiendo un discurso que no se creen".

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