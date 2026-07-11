Una mujer de barrio rico que gana 8.000 euros al mes: "Si ganara solo 4.000 tendría que irme de vacaciones a Benidorm"

"He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar", cuenta la entrevistada, que cree que el sueldo mínimo para ser feliz son 4.000 euros.

Cuál es el sueldo perfecto para ser feliz. Cuánto dinero hace falta al mes para cubrir necesidades y, además, poder darse algún capricho. Con esta pregunta Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio, donde quedó demostrado que el salario que más felices podría hacer a los españoles depende de la personas y su modo de vida.

"No tengo la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes", confesó entonces una mujer de barrio rico que ganaba más de 100.000 euros al año. "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar", explicó la mujer en el vídeo, donde otra mujer del mismo barrio que ganaba unos 8.000 euros mensuales explicó que creía que el sueldo mínimo para ser feliz eran 4.000 euros.

"Qué alegría, señora, de verdad, felicidades", respondió Thais Villas tras saber el salario de la mujer, a la que preguntó de qué se tendría que quitar si se le rebajaran el sueldo hasta los 4.000. "De salir a comer porque es muy costoso", respondió y explicó que también "bajaría las vacaciones". "Me voy a los EEUU. Así que se tendría que quedar por aquí al lado, en Benidorm", espetó.

En un barrio obrero, otra mujer comentó que necesitaría 3.000 euros para ser feliz cubriendo sus necesidades y pudiendo viajar. "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme. Me iría a Tenerife, tengo ganas", aseguró la mujer. Otra del mismo barrio explicó que tenía unos 720 euros de pensión sin pagas: "No llego a 10.000 euros al año".

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