Así es la nueva temporada de Anatomía de..., con Mamen Mendizábal y los testimonios de Carmen Calvo, Paco León, Josep Borrell o Yolanda Ramos

Chimo Bayo, Paco León, María Barranco, Josep Borrell, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, Carmen Calvo, Matías Prats, Susanna Griso, José Corbacho y Nuria Roca se dan cita en la nueva temporada de Anatomía de...

Mamen Mendizábal regresa a laSexta con una nueva temporada de Anatomía de..., ese formato que ha sabido mezclar la tensión de un true crime con la memoria colectiva para diseccionar, con bisturí televisivo, algunos de los momentos más impactantes de nuestra historia reciente.

Figuras como Chimo Bayo, Paco León, María Barranco, Josep Borrell, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, Carmen Calvo, Matías Prats, Susanna Griso, José Corbacho y Nuria Roca son solo algunos de los rostros más reconocibles que participarán en estos nuevos reportajes.

El vídeo promocional ya deja entrever algunas de las temáticas que se abordarán. Si se observan con atención las claquetas, se revelan pistas sobre los asuntos que tratará la periodista junto a estos destacados testimonios del mundo de la cultura, el cine, la música y la política. Entre ellos, destacan hitos como la conocida como 'Ruta del Bakalao', la transición de la peseta al euro, la revolución televisiva que supuso Homo Zapping y las multitudinarias movilizaciones del 'No a la guerra' en 2003.

Muy pronto, en laSexta, nueva temporada de Anatomía de....

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