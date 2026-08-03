Interior niega las informaciones que apuntan a que el CNI dio "varios avisos" sobre el riesgo de entrada masiva a Ceuta

Los detalles Fuentes del Ministerio dirigido por Marlaska aseguran a laSexta que no recibieron "ningún aviso" sobre la llegada masiva de migrantes por parte del CNI ni ha habido ningún informe sobre la llegada de migrantes a la ciudad autónoma.

La reciente crisis migratoria en Ceuta, donde más de 60.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos y al menos 90 murieron, ha generado un cruce de versiones sobre la anticipación del suceso. Según la Cadena SER, el CNI habría advertido al Ministerio del Interior sobre la entrada masiva, atribuida al "efecto llamada" tras una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente. No obstante, Interior niega haber recibido tales avisos. Marruecos, por su parte, culpa a las mafias y la desinformación, alegando haber actuado de manera proactiva y vigilante desde el inicio de la crisis.

Tras la crisis migratoria originada el pasado jueves en Ceuta, en la que más de 60.000 personas entraron irregularmente en España desde Marruecos y al menos 90 de ellas murieron, algunas informaciones han apuntado a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era conocedor de que se iba a producir una entrada masiva en la ciudad autónoma.

"Interior tenía muchas advertencias por parte del CNI", han asegurado fuentes de Inteligencia citadas por la 'Cadena SER'. De hecho, esas mismas fuentes relatarían que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que resolvió que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla, sería el origen de un "efecto llamada" que fue aprovechado por las mafias para organizar una entrada masiva.

No obstante, Interior niega esa versión. Fuentes ministeriales trasladan a laSexta que no recibieron "ningún aviso" sobre la llegada masiva de migrantes por parte del CNI. Esas mismas fuentes insisten en que en ningún momento ha habido ningún informe que informara sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En cambio, Interior sí que reconoce que desde mediados de julio se estaba detectando un incremento de las llegadas de migrantes a nado a Ceuta, algo que coincide con la entrada en vigor de la sentencia del Supremo que impedía la devolución en caliente de aquellas personas que llegasen por vía marítima.

Marruecos señala a las mafias

El Gobierno de Marruecos ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las 'devoluciones en caliente', en su primera valoración pública de la incursión masiva de decenas de miles de marroquíes en la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal, que se ha saldado con decenas de muertos, la mayoría ahogados.

Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí, a través de un comunicado recogido por los medios nacionales, ha manifestado que lo ocurrido en Ceuta no ha sido fruto "ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales", sino una combinación de "la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas", junto a "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas".

Estas "malinterpretaciones", derivadas de la intoxicación informativa, "reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato", ha manifestado el Ministerio del Interior.

Rabat defiende que efectuó una actuación inmaculada desde el comienzo de la crisis, al adoptar "un enfoque proactivo e integral, basado en la vigilancia temprana, el aumento de los niveles de vigilancia y movilización, y el fortalecimiento de la preparación de los diversos servicios de seguridad y autoridades territoriales".

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